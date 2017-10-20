В Белгороде пройдет Кинотрек в честь Хэллоуина

Это уже 13-й «Кинотрек» и посвящен он приближающемуся Хэллоуину. Придется пошевелить мозгами и пройти проверку нервов на прочность.

Вам нужно будет угадать фильм по кадрам или цитатам из него. А еще вам покажут самодельные трейлеры к фильмам, по которым также необходимо будет угадать название картины.

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По материалам 2DO2GO.