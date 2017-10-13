В Белгороде покажут «Матильду»
Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» вернула в прокат фильм Алексея Учителя «Матильда». Руководство объяснило это тем, что полиция решила «проблемы с обеспечением безопасности».
– Активная работа правоохранительных органов и предпринятые ими меры по разрешению напряженной ситуации вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» позволили руководству объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» принять решение о возвращении кинокартины в репертуар своих кинотеатров, – сообщили в пресс-службе сети.
Ранее сеть кинотеатров говорила о том, что не будет показывать «Матильду» из-за писем со стороны движения «Христианское государство», в которых оно требовало не показывать фильм и угрожало сжигать кинотеатры в случае игнорирования.
Другие белгородские кинотеатры еще не определились, стоит ли им показывать фильм «Матильда». К слову, старооскольский спортсмен Федор Емельяненко поддержал противников киноленты, снявшись в фильме «Оболганный государь» режиссёра Сергея Алиева о Николае II.
По материалам Go31.
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