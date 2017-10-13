В Белгороде покажут «Матильду»

– Активная работа правоохранительных органов и предпринятые ими меры по разрешению напряженной ситуации вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» позволили руководству объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» принять решение о возвращении кинокартины в репертуар своих кинотеатров, – сообщили в пресс-службе сети.

Ранее сеть кинотеатров говорила о том, что не будет показывать «Матильду» из-за писем со стороны движения «Христианское государство», в которых оно требовало не показывать фильм и угрожало сжигать кинотеатры в случае игнорирования.

Другие белгородские кинотеатры еще не определились, стоит ли им показывать фильм «Матильда». К слову, старооскольский спортсмен Федор Емельяненко поддержал противников киноленты, снявшись в фильме «Оболганный государь» режиссёра Сергея Алиева о Николае II.

По материалам Go31.