Молодежный кинофестиваль игрового и документального кино ищет таланты

В фестивале рассматриваются работы двух возрастных групп: от 14 до 22 лет и от 23 до 35. Заявку-анкету и видеоматериалы необходимо отправить оргкомитету по адресу: поселок Борисовка, пл. Ушакова, 16 или почте bor-mol@yandex.ru.

Список участников определится до 10 ноября, а 12 ноября члены жюри составят шорт-лист фестиваля. 17 ноября в Борисовском центре молодежи представят работы и наградят победителей.

Более подробно о конкурсе – в группе VK.

По материалам Go31.