Всю ночь на большом экране можно будет наблюдать схватки сильнейших команд мира.
Трансляцию крупного турнира по Dota 2 покажут в киноцентре «Русич» в Белгороде
Организатор мероприятия – Белгородская федерация киберспорта обещает, помимо ночи «Доты», развлекательную программу с призами, фотосет с косплеерами и незабываемую атмосферу до самого утра.
За репост записи по ссылке можно выиграть бесплатный билет на диван для двоих. Имена победителей озвучат 10 августа. А сама трансляция будет 12 августа в 19:00.
Всю дополнительную информацию можно узнать по ссылке или по телефону +7 (999) 700-40-61.
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