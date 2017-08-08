Трансляцию крупного турнира по Dota 2 покажут в киноцентре «Русич» в Белгороде

Организатор мероприятия – Белгородская федерация киберспорта обещает, помимо ночи «Доты», развлекательную программу с призами, фотосет с косплеерами и незабываемую атмосферу до самого утра.

За репост записи по ссылке можно выиграть бесплатный билет на диван для двоих. Имена победителей озвучат 10 августа. А сама трансляция будет 12 августа в 19:00.

Всю дополнительную информацию можно узнать по ссылке или по телефону +7 (999) 700-40-61.