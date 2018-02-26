«Песок и кровь»: куряне увидят работы Франсиско Гойи и Пабло Пикассо

Она посвящена Испании и особенно – красивой и опасной корриде. Всего в экспозиции будет представлено около 100 работ.

Выставка будет работать до 15 апреля. Цена билета для взрослых составит 250 рублей, для студентов и пенсионеров – 200 рублей, для школьников – 100.

Узнать подробности можно по телефонам: +7 (4712) 51-15-81, 70-21-28, пишет группа VK «Мероприятия Курска».