Курск примет участие в фестивале «Всемирный день поэзии»

Как сообщает интернет-журнал «Морс», в 2017 году Фестиваль открылся в 25 городах четырех стран. Сейчас поэзия охватывает уже 50 городов в семи странах, открывая все новые имена.

В этом году участие в фестивале примут участники из России, Украины, Казахстана, Беларуси, Молдовы, Германии и Индии. Работы будут принимать до 1 марта, оценивать – в течение трех-пяти дней. В состав жюри войдут 26 мэтров: среди них Сергей Калугин из «Оргии Праведников», Анна Герасимова из «Умка и Броневик», лауреат Григорьевской поэтической премии-2012 Наталья Романова и другие.

По итогам голосования жюри сформирует Золотую Сотню Фестиваля. Победители получат дипломы и кубки, а их работы опубликуют в журнале-ежегоднике Фестиваля. Первую десятку участников кураторы наградят дипломами I, II и III степени. Если поэт наберет много балов, то Единое Жюри может присудить Гран-при, но только при условии, если отрыв от других участников будет большим.

Важно: ограничений по возрасту нет. Гала концерт пройдет 21 марта во всех городах Фестиваля.

Курские поэты тоже могут принять участие в конкурсе. Подать заявку можно на сайте.