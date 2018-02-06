Курян приглашают в путешествие по русской Америке

Посетители совершат путешествие из города на Аляску, потом в Калифорнию, а затем до пределов проникновения Российско-Американской компании – на Гавайские острова.

На выставке также покажут материалы об островах Тихого океана и русских переселенцах, которые оказали сильное влияние на аборигенов Северной Америки. Куряне увидят и модели, иллюстрации, копии документов и аудиозаписи, сообщает интернет-журнал «Морс».

Вход на выставку – свободный.