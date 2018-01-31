Стихи Ахматовой, Цветаевой и других поэтов «оживут» в Курской филармонии

На концерте представят современный взгляд на известные произведения русских авторов. В программе вечера — живое чтение стихотворений поэтов Серебряного века Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака, Марины Цветаевой и показ короткометражных фильмов по произведениям поэтов начала 20-го века, созданных известными современными российскими кинорежиссерами, актерами и музыкантами.

Зрителям покажут короткометражные фильмы: Марина Цветаева, «В огромном городе моём…» режиссёра Владимира Бека, Борис Пастернак, «Земля» Аксиньи Гог, Владимир Маяковский, «Скрипка и немножко нервно» Ивана Оганесова и другие. По замыслу авторов они предоставят зрителю возможность не только по-новому услышать, но и увидеть стихи.

Стихи будут читать актриса театра и кино Агния Кузнецова и актриса МХТ им А. П. Чехова Юлия Чебакова.

«Кинопоэзию» уже видели в Старом Осколе, Губкине, Железногорске, Оренбурге и Новотроицке. Пригласительные билеты можно получить на сайте Фестиваля АРТ-ОКНО, сообщает «Курск сегодня».