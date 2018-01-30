В Курской библиотеке расскажут о няне Пушкина

В экспозиции будет представлено 15 изданий: народные сказки, записанные Пушкиным со слов Арины Родионовны, материалы о ее жизни, письма. Крепостная женщина оказала огромное влияние на воспитание и творчество поэта.

Ее памятники установлены в Пскове, в Болдино, в Калужской области. В Ленинградской области существует «Домик няни А. С. Пушкина» – это единственный музей в мире, посвященный крепостной женщине.

Выставка продлится с 1 по 18 февраля, пишет «Курск сегодня».