В Курской библиотеке расскажут о няне Пушкина

В библиотеке имени Асеева откроется книжная выставка «В гостях у Арины Родионовны», посвященная Дню памяти Пушкина и 260-летию со дня рождения его няни.

В экспозиции будет представлено 15 изданий: народные сказки, записанные Пушкиным со слов Арины Родионовны, материалы о ее жизни, письма. Крепостная женщина оказала огромное влияние на воспитание и творчество поэта.

Ее памятники установлены в Пскове, в Болдино, в Калужской области. В Ленинградской области существует «Домик няни А. С. Пушкина» – это единственный музей в мире, посвященный крепостной женщине.

Выставка продлится с 1 по 18 февраля, пишет «Курск сегодня».

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Автор: Ирина
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