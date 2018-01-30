В Курской библиотеке расскажут о няне Пушкина
В библиотеке имени Асеева откроется книжная выставка «В гостях у Арины Родионовны», посвященная Дню памяти Пушкина и 260-летию со дня рождения его няни.
В экспозиции будет представлено 15 изданий: народные сказки, записанные Пушкиным со слов Арины Родионовны, материалы о ее жизни, письма. Крепостная женщина оказала огромное влияние на воспитание и творчество поэта.
Ее памятники установлены в Пскове, в Болдино, в Калужской области. В Ленинградской области существует «Домик няни А. С. Пушкина» – это единственный музей в мире, посвященный крепостной женщине.
Выставка продлится с 1 по 18 февраля, пишет «Курск сегодня».
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