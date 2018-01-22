Фотовыставка бывшего хирурга открылась в Белгороде
Член союза фотохудожников России Михаил Геллер после 20 лет работы в хирургии решил посвятить себя фотомастерству и сейчас возглавляет Институт профессиональной и любительской фотографии, сотрудничает с отечественными и зарубежными газетами и журналами.
В фотогалерее имени Виталия Собровина открылась его персональная выставка «Фундаментальность мимолетности», где представлено 130 работ автора. Большинство из них посвящено путешествиям и уличным сюжетам.
Выставка будет работать до 15 февраля, сообщает FONAR.TV.
Фото: FONAR.TV.
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