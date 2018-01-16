Куклы времен СССР, перчаточные куклы старой Англии и другие – на выставке в Курске

В экспозиции будут представлены фарфоровые куклы, пластмассовые – времен СССР, скандинавские «Тильды», Барби, перчаточные куклы старой Англии и любимая традиционная игрушка, которую русские крестьяне мастерили из соломы, тряпочек, глины и дерева.

Также там можно будет познакомиться со столобушками, кувадками, «зайчиками-на-пальчики» и другими традиционными русскими игрушками, сделанными курянками Еленой Тихоновой и Ольгой Жихор, работами народного мастера России из Суджи Юрия Спесивцева и знаменитой коллекцией кожлянской игрушки Ольги Дериглазовой, работы которой украшают экспозиции музея декоративно-прикладного искусства Москвы и Русского музея Петербурга.

Выставка откроется в 15:00 и продлится до 15 февраля, сообщает «Курск сегодня».