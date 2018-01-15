О Высоцком без мифов и легенд

Называясь «Владимир Высоцкий без мифов и легенд», она покажет 50 изданий — стихов и песен Высоцкого о дружбе, спорте, войне, Родине, песен сатирического содержания, песен-ролей для кинофильмов и других.

Гости смогут познакомиться также и с собранием сочинений Высоцкого в 11 томах. Оно уникально тем, что тексты стихотворений впервые печатаются не по расшифровкам фонограмм, где не всегда можно разобрать слова, а по ранее не известным широкой публике рукописям Высоцкого. Каждое стихотворение сопровождается развернутым комментарием.

Кроме того, в экспозиции представлено более 100 редких фотографий барда и материалы из его жизни — это воспоминания родных, друзей, коллег по театру и кино.

Выставка продолжит свою работу до конца января, сообщает «Курск сегодня».