Сшить платье к Новому году? Легко!

Просветителем в области создания красоты будет Анна Денисова – дизайнер одежды и аксессуаров. Ее девиз: «Моя работа – это сервис, служба быта. Лучше быть приземленной, чем заумной». (Миучча Прада).

Организаторы подготовили для участниц мастер-класса вкуснейшие десерты и фотосессию в уже готовых платьях.

С собой нужно взять 4 катушки ниток и ткань – ее можно выбрать на свой вкус, но она должна быть плательной и струящейся: не костюмной и не шифонововой, без пайеток и бисера, а в ее составе должен быть эластан, стрейч – 30-40 %. Количество ткани – 3 м, в зависимости от желаемой длины платья. Все остальные необходимые материалы участницам предоставят на месте.

Стоимость мастер-класса – 1500 рублей.

Количество мест ограничено, запись по телефону 550-885 или в личку группы арт-площадки «Артис» VK.