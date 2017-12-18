Создайте своими руками новогоднюю композицию

Двухчасовые мастер-классы пройдут в таком порядке:

23 декабря в 12:00 – мастер-класс «Композиция со свечами»;

24 декабря в 12:00 – мастер-класс «Композиция в деревянном ящичке».

К участию приглашаются дети и взрослые. Это отличный повод весело и с пользой провести время с семьей, а заодно и принести домой композицию, созданную, своими руками.

Все необходимые материалы участникам предоставят организаторы. Дети до 7 лет могут посетить мастер-класс бесплатно, но если ребенок захочет сотворить композицию самостоятельно, то будет предоставлен дополнительный комплект материалов и мастер-класс оплачивается отдельно, сообщает «Афишка31». Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +7 (904) 091-53-65.