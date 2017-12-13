В Белгороде открылась выставка «Другая реальность»

В Белгородском государственном историко-краеведческом музее работает выставка с технологией дополненной реальности.

Как сообщает 2DO2GO, композиции пробуждают удивительные ассоциации и ощущения, словно перенося восприятие действительности на абсолютно новый уровень.

Выставка позволит увидеть то, что изначально скрыто от глаз. Благодаря новейшим технологиям вы попадете в абсолютно новый мир, населенный реальными и фантастическими существами. Обязательно возьмите с собой телефон или планшет с установленным бесплатным приложением «Мирраж фото» и «Мирраж стол», приложение доступно в Play Market и в App Store.

Выставка будет открыта до 28 января. Не пропустите.

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Автор: Ирина
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