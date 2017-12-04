Главный специалист Третьяковской галереи расскажет белгородцам о взаимодействии людей и скульптур

Как сообщает Go31, встреча будет посвящена опыту скульптурных проектов в России и немецком городе Мюнстере, где раз в 10 лет проходит значимое событие в области современного визуального искусства – фестиваль «Скульптурные проекты».

Экспонируемые на нем работы зачастую вызывают массу споров и обсуждений, а порой становятся жертвами вандализма со стороны местных жителей. Это касается и любой установленной скульптуры в России. Специалист поговорит с белгородцами на эту тему и расскажет о том, какие скульптурные формы приемлемы в современном городском ландшафте.

Вход на лекцию – свободный, но необходимо записаться по телефону (4722) 32-71-66 или по e-mail: vzrodina@yandex.ru.