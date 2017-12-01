В Белгородской филармонии начинается новогодний сезон
17 декабря в 17:00 в Малом зале Белгородской государственной филармонии состоится феерический бал «Открытие».
Пары будут танцевать под звуки классической и джазовой музыки в исполнении камерного оркестра Mezzo Music (художественный руководитель – Наталья Боровик) и биг-бэнда No Comment (главный дирижер – Владимир Уваров). А поддерживать в этом их будет ансамбль танца Белгородской государственной филармонии (руководитель – Александр Манжола). На мероприятии предусмотрен дресс-код: для кавалеров – фрак, смокинг или классический костюм, для дам – бальное или вечернее платье в пол.
Как сообщает пресс-служба Белгородской филармонии, программа бала будет состоять из двух отделений. В первом пары станцуют полонез, польку, мазурку, падеграс и вальс. Во втором – танго, ча-ча-ча, самба, джайв и рок-н-ролл.
Билеты доступны в следующих категориях:
- профи – 2000 рублей (а стоимость входят участие танцевальной ПАРЫ в программе бала, приветственный бокал шампанского);
- дебютант – 3000 рублей (в стоимость билета входят посещение парой двух мастер-классов по классическому бальному танцу вне программы бала, участие в программе бала, приветственный бокал шампанского).
Ощутите атмосферу аристократических балов XIX века, надевайте шикарный вечерний наряд и вперед – танцевать. И даже если вы не гуру танцев, переживать не стоит – для обладателей билетов категории «Дебютант» 11 и 14 декабря в 19:00 филармония организует мастер-класс от профессионального хореографа.
Более подробная информация о событии – в группе бала «Открытие» VK.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.