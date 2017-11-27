«IN VITRO» – слияние науки и искусства
Арт-пространство «Артис» в Курске не перестает удивлять искушенных зрителей, тесно связывая науку и искусство. На фотовыставке «IN VITRO» можно увидеть большой мир растений в маленькой пробирке.
Екатерина Шабанова – научный сотрудник в области селекции редких растений и автор фотографий. Весь смысл выставки заключается в популяризации науки, в частности, биологии и генетики.
«По долгу службы мне постоянно приходится фотографировать свои объекты, но обычно это формальные фотографии – пробирка рядом с линейкой на белом фоне. Мне хотелось как-то по-другому представить этот процесс и показать людям красоту науки в таком формате», – прокомментировала Екатерина.
Все фотоработы посвящены клонированию древесных растений. На них отображен длительный процесс роста редкой разновидности тополя. Фотографии действительно завораживают и притягивают взгляды. Переплетения побегов между собой показаны в пробирке с разных ракурсов. В них будто погружаешься и начинаешь видеть мир через призму стекла пробирки.
Текст и фото: Арина Панова.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.