Наука на стыке с искусством – на фотовыставке в Курске

Это своего рода художественный взгляд на рутинную научную деятельность. Автор представит свое видение науки через фотоснимки пробирок, ростков, семян и частей растений сквозь микроскоп таким образом, что любому зрителю, далекому от всего этого, она покажется привлекательной и интересной.

Приходите 25 ноября в 18:00, чтобы оценить Sсience Art – науку на стыке с искусством. В этот день вход будет свободным. Сама выставка продлится до 25 декабря (с 17:00 до 21:00 ежедневно), и билет будет стоить 100 рублей.

По материалам группы мероприятия VK.