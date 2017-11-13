В Белгороде научат правополушарному рисованию
18 ноября в Семейном центре развития и досуга «Солнечный город» покажут, как нужно рисовать, даже если вы никогда не держали кисть в руках.
На мастер-класс по правополушарному рисованию без навыков рисования организаторы приглашают детей и взрослых от 5 до 99 лет. Гости будут рисовать единорога (символ мужества и чудес), который, к слову, может стать приятным подарком на 23 февраля.
Для записи на участие можно позвонить по телефону 8(4722) 42-10-84 или обратиться к администратору в VK.
По материалам 2DO2GO.
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