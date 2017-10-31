В Белгороде открылась выставка «Магия фрактала» Феликса Пятаковича

Что такое фрактальное искусство? Это одно из направлений современного цифрового арта. Оно основывается на фракталах – геометрических фигурах, обладающих свойствами самоподобия и встраивающихся в одну сложную структуру при помощи программ и математических формул.

Они удивительны тем, что похожи на ветви и корни деревьев, разряды молнии, горные массивы, водопады и леса, космос, северное сияние и все то, что встречается в природе.

Увидеть картины можно до 30 ноября, с 10:00 до 19:00.

По материалам 2DO2GO.