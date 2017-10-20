«Ночь искусств» в Белгородской филармонии: мастер-классы, струнный оркестр, квест и многое другое

В этом году она поделена на три тематических блока: «Время классики», «Участвуй и меняйся» и «Время создавать».

Как сообщает пресс-служба Белгородской филармонии, в 20:00 на арт-веранде организуют творческие мастер-классы для детей – «Музыкальные непоседы».

В 21:00 в атриуме для белгородцев выступит струнный оркестр «MezzoMusic» под управлением Натальи Боровик, а Александр Манжола научит всех желающих танцевать полонез, падеграс и менуэт. В это же время пройдет квест «Искусство объединяет» от команды «Культурного региона», в котором самые активные гости вечера могут получить подарки.

В 21:15 в органном зале состоится концерт для любителей академической вокальной музыки. В 21:30 в jazz-подвале проект Classic Lounge представит новый формат классической музыки. Здесь же в 10 вечера начнется встреча с музыкантами трех поколений – с главным дирижером оркестра русских народных инструментов Евгением Алешниковым, дирижером симфонического оркестра Дмитрием Филатовым и артистом Глебом Мацевитым. В фойе большого будет работать интерактивная зона – радио, квест, викторина.

В 22:30 в Большом зале филармонии покажут короткометражный фильм про культурные и туристические особенности Белгородской области «Чтобы увидеть настоящее», снятого командой проекта «Культурный регион».

В 11 вечера дирижер камерного хора филармонии Елена Алексеева проведет мастер-класс по хоровому пению, а молодой белгородский музыкант и композитор Тимур Халиуллин приглашает всех желающих на творческую встречу в органном зале. В атриуме филармонии можно будет познакомиться с творчеством молодой художницы Анастасии Мазур.

В 23:15 группа «Звуки Ба» и ансамбль «Токаев-квинтет» в jazz-подвале выступят с музыкальными экспериментами. Завершится творческая программа вечера в полночь.

Прикоснитесь к искусству и получите море приятных впечатлений. Вход – свободный.