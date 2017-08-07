Древнейшее золото скифов, уникальные памятники архитектуры и многое другое – на «Голографической выставке живых картин»

В экспозиции представлены работы, выполненные в технике голографии и представляющие бесценные музейные экспонаты: древнейшее золото скифов, уникальные памятники архитектуры и многое другое.

Метод голографии в 1947 году предложил Дэннис Габор. Ему хотелось, чтобы с помощью лазера можно было регистрировать, а затем и восстанавливать изображения трёхмерных объектов. За своё открытие он получил Нобелевскую премию по физике в 1971 году.

Представленные на выставке работы – заслуга физиков Санкт-Петербурга и Москвы. При изготовлении экспонатов они применяли новейшие технологии.



По материалам 2DO2GO.