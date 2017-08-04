Советский Союз с эротикой – в новой белгородской галерее

Нестандартное для Белгорода место открылось в бывшем складе готовой продукции областной типографии. Потому и названо «Склад». В плане интерьера художники не стали изобретать колесо, ведь там и так более чем атмосферно: сине-зелёные стены, побелка.

Галерея поделена на три зала: белый, советский и 18+.

В советский гости попадут прямо с порога. Кроме картин, там есть старые вещи: Всеобщая декларация прав человека в рамочке, проигрыватель, лампы, статуэтки из прошлого, но в новом «звучании», и розовый бюст Ленина.

Зал 18+ находится в фотостудии «Калинка», соседствующей с галереей. Там расположена большая кровать – как центр экспозиции, а на стенах представлены эротические картины.

Перед входом в основной, белый, зал стоит скейт, на котором, по словам организаторов, будет удобно передвигаться по коридору», а из колонок играет музыка, похожая на ту, что в рекламе кофе или шоколада.

Художники решили удивить световой инсталляцией проекта «Дихроик», которую можно будет увидеть в отдельном чёрном зале.

Все картины в галерее представлены на продажу. Ценовой диапазон у них широкий – от пары сотен рублей до нескольких тысяч.

Как говорят сами художники, в Белгороде нет крутых мастеров, поэтому они предпочли начать что-то своё. Планируют добраться до Москвы и работать на два города, поскольку здесь, по их предположениям, будут покупать портреты известных личностей, а в столице – абстракции и треш.

По материалам Go31.ru