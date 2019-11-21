Супруги Ирина и Богдан Гербут открыли в Белгороде этнический гастроном «Хозяин тундры» – единственное в городе место, где продаются мясо оленя, рыба, грибы и другие натуральные, экологически чистые продукты, выращенные в районах крайнего Севера и Сибири.
Так вот ты какой
Как появилась идея открыть гастроном?
Ирина: С появлением ребенка в нашей жизни мы начали задумываться о безопасности и пользе еды, которую потребляем. Хочется не переживать о качестве продуктов, а быть уверенным в том, что покупаешь. Нам важно дать возможность каждому в любое время приобрести такие продукты.
Почему вы сделали ставку именно на мясо северного оленя?
Ирина: Это экологически чистое мясо. Сейчас редко можно найти действительно безопасный эко-продукт, который заслуживает эту незамысловатую приставку «эко».
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«Оленина – высокобелковое, диетическое и гипоаллергенное мясо. В нем мало жира и нет углеводов»
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Богдан: Олень обитает в природных условиях и питается только тем, что растет у него под ногами – ягелем, травяной растительностью, ягодами, грибами. Он круглый год пасется под открытым небом, не получает от человека ни крова, ни пищи, поэтому его мясо чистое, и он практически никогда не болеет. Оленя забивают всего лишь один-два раза в год. Благодаря витаминам, макро- и микроэлементам в рационе оленину можно есть даже в сыром виде.
Ирина: Оленина, которую мы предлагаем, не является продуктом охоты. В трудных климатических условиях люди одомашнили северного оленя. Со временем олени привыкли к людям и стали жить с ними на полувольном выпасе.
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«Для народов крайнего Севера олень – главный помощник и единственное домашнее животное, с которым связана их жизнь. Поэтому он зовется Хозяином тундры»
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Помимо мяса, в ассортименте гастронома есть еще и рыба?
Богдан: Да, мы предлагаем рыбу, которая обитает в ледниковых водах: чира, омуля, муксуна. У нее невероятно нежное, жирное мясо, ну а о пользе, я думаю, вы и сами догадываетесь.
Любители сладкого тоже смогут найти у вас продукцию по душе?
Ирина: Конечно! Особым спросом у нас пользуется варенье из сибирской шишки. В процессе ее варки получается сироп, а сама шишка становится сладкой, как цукат, при этом сохраняет хвойный вкус. Варенье позволяет эффективно бороться с бактериями и вирусами, предупреждать развитие простуды и лечить ее.
Планируете ли вы расширяться?
Ирина: Да, в планах открыть аналогичный магазин в Курске.
Богдан: Уверен, нашу продукцию по достоинству оценят и в других регионах, поскольку мы подходим к любимому делу с душой и большой ответственностью. Прежде чем выложить продукт на прилавок, тестируем его, пробуем. Затем собираем отзывы покупателей. Всегда закупаем товар небольшими партиями, поэтому в гастрономе он всегда свежий. Работаем напрямую с производителем, без посредников. И главное – мы предлагаем качественные продукты по приятной цене.
Белгород,
МТРК «Сити Молл «Белгородский», 1-й этаж,
тел.: 8-919-221-49-99, 8-919-224-31-11,
Текст: Юлия Граблюк
Фото: Виталий Шишов
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