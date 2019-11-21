Так вот ты какой

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«Оленина – высокобелковое, диетическое и гипоаллергенное мясо. В нем мало жира и нет углеводов»

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Богдан: Олень обитает в природных условиях и питается только тем, что растет у него под ногами – ягелем, травяной растительностью, ягодами, грибами. Он круглый год пасется под открытым небом, не получает от человека ни крова, ни пищи, поэтому его мясо чистое, и он практически никогда не болеет. Оленя забивают всего лишь один-два раза в год. Благодаря витаминам, макро- и микроэлементам в рационе оленину можно есть даже в сыром виде.

Ирина: Оленина, которую мы предлагаем, не является продуктом охоты. В трудных климатических условиях люди одомашнили северного оленя. Со временем олени привыкли к людям и стали жить с ними на полувольном выпасе.

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«Для народов крайнего Севера олень – главный помощник и единственное домашнее животное, с которым связана их жизнь. Поэтому он зовется Хозяином тундры»

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Помимо мяса, в ассортименте гастронома есть еще и рыба?

Богдан: Да, мы предлагаем рыбу, которая обитает в ледниковых водах: чира, омуля, муксуна. У нее невероятно нежное, жирное мясо, ну а о пользе, я думаю, вы и сами догадываетесь.

Любители сладкого тоже смогут найти у вас продукцию по душе?

Ирина: Конечно! Особым спросом у нас пользуется варенье из сибирской шишки. В процессе ее варки получается сироп, а сама шишка становится сладкой, как цукат, при этом сохраняет хвойный вкус. Варенье позволяет эффективно бороться с​ бактериями и вирусами, предупреждать развитие простуды и лечить ее.