Илья Карханов: «КАРМА – это проект любви и чувств. В этом – ее концепция»

Мы давно наблюдаем за твоим ростом и радуемся успеху в организации самой громкой тусовки Белгорода. Как тебе удалось его достичь?

Этим летом мне удалось собрать 2000 человек – не знаю, смог ли кто-то еще сделать подобное в Белгороде. А начиналось все очень просто. Четыре года назад я достал колонку, телефон, включил музыку из ВК и позвал друзей. Они до сих пор ходят на мои вечеринки, зовут своих друзей, те – своих, и теперь их тысячи. И все это без единого рубля в рекламу. У нас особенная атмосфера в проекте, так как все друг друга знают и доверяют, на наших вечеринках каждый человек может быть самим собой, без фальши. Люди съезжаются со всех регионов, чтобы обнять друг друга. Мы – как одна большая семья. КАРМА – это проект любви и чувств. В этом – ее концепция.

Что символизирует черно-белый дресс-код на твоих вечеринках?

Когда мы просматривали фотографии после вечеринки, поняли, что из-за разноцветной одежды гостей нет ощущения стилевого единства. Поэтому, чтобы все выглядели круто на снимках, были приняты цвета Инь и Ян – черный и белый.

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«Главное отличие КАРМЫ от местных клубов – в том, что мы не играем на заказ и не ставим попсу»

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На КАРМЕ звучит разная музыка. Как ты ее выбираешь?

Я путешествую по всему миру, устраиваю фестивали в разных уголках планеты и понял одно: музыка – не просто фон мероприятия, а важнейший его элемент. Мы постоянно экспериментируем с жанрами, пробуем вносить что-то новое. Главное отличие КАРМЫ от местных клубов – в том, что мы не играем на заказ и не ставим попсу. На наших проектах всегда есть выбор музыкальных направлений на любой вкус – от рока до репа, от техно до EDM (электронная танцевальная музыка – Прим. ред.), поэтому мы часто задействуем три-четыре сцены. Привлекаем к участию и молодых талантливых артистов, даем им неплохой старт. На каждой вечеринке принимают участие около 25-30 музыкантов. Именно поэтому мы считаем себя культурным проектом.

У вас всегда выступают несколько диджеев. Кто они?

Талантливых артистов нужно коллекционировать. Мы стали одной из первых площадок, которая дала реализацию их творчеству и возможность быть услышанными живой аудиторией. В основном это простые ребята из Белгорода, которые пишут и играют электронную музыку и совмещают ее с основной работой. Почти все артисты, которые у меня выступают, – мои друзья. Например, Андрей Сапоненко – отличный техно-диджей – играет у нас с самого начала проекта. Многие после дебюта на КАРМЕ получили заказы на выступления на других площадках. Мы мониторим тренды и артистов из других городов, интересуемся свободными датами и ценами, потому что хотим привозить в Белгород актуальных диджеев. Некоторые из тех, кто уже приезжал к нам, влюбляются в город, людей и проект и приезжают снова. Так произошло с популярным российским битмейкером Biicla – он играл у нас уже три раза и, я уверен, сыграет еще.

Как проходит подготовка к вечеринкам?

В этом вопросе важно все – дьявол кроется в деталях. Стоит забыть флешку или лампочку, и все может пойти не по плану. Приходится всегда поднимать планку, делать лучше, чем в прошлый раз, придумывать что-то новое. Только так можно увидеть развитие. В наших проектах задействовано много людей – рабочий персонал, волонтеры, охрана, артисты, партнеры. У каждого своя миссия. За счет четкого делегирования получается общая красивая картина.

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«Обычно про КАРМУ что-то негативное говорят те, кто на ней ни разу не был»

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Как относишься к негативу относительно тебя лично и КАРMЫ в целом?

Вообще никак, он на меня и мою команду не распространяется. Всем не угодишь, поэтому спокойно отношусь к любой критике. Мы поняли, что обычно про КАРМУ что-то негативное говорят те, кто на ней ни разу не был. К тому же, любой медийный человек, будь то артист или политик, не может всем нравиться – к этому нужно быть готовым.

Какое будущее у КАРМЫ?

Сейчас работаем над новым проектом СТРЕЛКА 3/4, так как КАРМА ушла в зимнюю спячку и проснется только с первыми лучами солнца. Мы хотим сделать большой фестиваль музыки и искусства, которым будет гордиться весь город и который позволит принимать артистов мирового уровня и гостей со всей планеты. У Белгорода большие шансы и скрытый «потанцевал».

Ты много путешествуешь и наверняка мог бы переехать куда угодно. Почему остаешься верен Белгороду?

Я каждую зиму улетаю на острова и познаю культуру Азии, пью кокосы, ем бананы и покоряю волны серфом. Правда, уже через пару месяцев начинаю скучать по Белгороду. Здесь прекрасные, искренние талантливые люди, здесь, как нигде, уютно и все близко. Я всегда рад уезжать из этого города и всегда рад в него возвращаться. Мне как художнику интересно участвовать в его жизни и культуре. Да, я люблю Белгород. Мне есть с чем сравнить.

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«Я называю себя художником, и неважно, какие кисти в моих руках – диджейский пульт или сварочный аппарат»

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Чем ты живешь помимо музыки?

Меня много что вдохновляет, и я много что умею. Я называю себя художником, и неважно, какие кисти в моих руках – диджейский пульт или сварочный аппарат. Люблю графический дизайн и упаковку брендов. На данный момент лично занимаюсь дизайном вечеринок и контролирую выход рекламы. Если бы не музыка, я мог бы стать монахом, уехал бы жить в храм и посвятил жизнь служению Богу. Понимаю, что это звучит странно. Чтобы оставаться на своем пути, важно не предавать самого себя. В жизни много людей, которые не верят в чужой успех. Не позволяйте никому рушить свои мечты. Ибо только сердце подскажет, чего вы хотите.

А еще важно знать, что Илья Карханов не ест рыбу и мясо уже шесть лет, и это не сказывается негативно на его здоровье, потому что год назад он пробежал марафон. Рисует свои картины только на холстах, которые находит в мусорных контейнерах, поскольку поддерживает идею безотходного производства. Освоил почти все доски: скейт, лонгборд, сноуборд, серф, кайт, вэйк и мини-лыжи. Страсть к рекламе у него с детства, работал в студии Артемия Лебедева и был владельцем собственной студии дизайна.

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Максим Черман