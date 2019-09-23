ТОП 20. Валентин Савин и Катерина Лагода

Основатели независимой продакшн-студии Diagonal Eleven, продюсеры и режиссеры, которые сняли клипы для грузинской группы Mgzavrebi, SunSay, Мити Фомина, Согдианы, Стаса Море и группы SHOO, вышли в финал старейшего фестиваля в США Breck Film Fest с работой «Песня Земли» для SunSay.

Как появилась ваша студия?

Катерина: Все началось с проекта «Краса Белогорья», для которого нам понадобилась студия графического дизайна. Нам не нравилось то, что предлагали другие, и мы решили обучиться дизайну сами. После конкурса продолжили работать в этом направлении.

Валентин: Спустя время решили начать реализовывать давнюю мечту – снимать кино. Подтолкнула нас к этому поездка в Лос-Анджелес. Там мы увидели съемочный процесс крупнейших киностудий и поняли, что все реально. В той же поездке случайно столкнулись с актером Марком Уолбергом и восприняли это как знак, что начинать нужно немедленно. Вернувшись в Москву, пригласили знакомого оператора, впервые в жизни взяли в руки киношный стафф и создали первый короткометражный фильм «Признание», который любим по сей день.

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«В проекте «Краса Белогорья» было множество моментов, которые взрастили в нас режиссеров и продюсеров без образования, но с огромнейшим опытом»

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Катерина: Кино всегда нас вдохновляло. Валентин какое-то время учился на актера в Лос-Анджелесе, а я сразу после школы пыталась поступить в киевский театральный вуз. Сделать это не удалось – мне сказали, что в шестнадцать лет рано становиться режиссером. Я оказалась в Белгороде, но мечта о кино осталась. В проекте «Краса Белогорья» было множество моментов, которые взрастили в нас режиссеров и продюсеров без образования, но с огромнейшим опытом.

Что вдохновляет вас на создание музыкальных клипов и кино?

Валентин: На создание клипов нас вдохновляет музыка. Как только мы слышим первые ноты, сразу включается воображение и появляется история. Также мы исходим из собственных переживаний, чтобы после просмотра зритель смог задать себе правильные вопросы и в его жизни начали происходить позитивные изменения.

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«Мы не хотим делать хайповые и бездушные работы и стремимся дарить зрителю смысл, а не просто эстетику»

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Катерина: Мы не хотим делать хайповые и бездушные работы и стремимся дарить зрителю смысл, а не просто эстетику.

Какой из проектов ваш любимый и где проходили самые необычные съемки?

Катерина: Одним из самых ярких я считаю наш первый музыкальный клип на песню грузинской группы Mgzavrebi. Мы полетели на концерт музыкантов в Москву и по иронии судьбы столкнулись с ними в самолете, познакомились и подружились. Сказали им, что хотим снять для них клип. Они, не задумываясь, ответили согласием.

Валентин: Могу выделить клип для Мити Фомина, который мы снимали в Арктике, на действующем атомном ледоколе в процессе его работы. Готовились к съемкам целый год, договаривались с крупнейшими газодобывающими компаниями, чтобы они могли нас принять и доставить на ледокол. В итоге все получилось, и премьера клипа состоится уже этой осенью.

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«В прошлом году мы начали работать с Всемирным Фондом защиты дикой природы WWF и решили сделать с ним музыкальную коллаборацию при участии SunSay на тему проблем экологии, мира и единства»

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Расскажите о вашей работе «Песня Земли» с SunSay.

Катерина: Мы привозили группу SunSay в Белгород, на фестиваль «Красная рябина» в 2014 году, нам нравится их творчество. В прошлом году мы начали работать с Всемирным Фондом защиты дикой природы WWF и решили сделать с ним музыкальную коллаборацию при участии SunSay на тему проблем экологии, мира и единства. Мы подготовили подробную презентацию с локациями для съемок и основным посылом. Солист SunSay Андрей Запорожец так вдохновился этой идеей, что через два дня написал песню специально для проекта – «Песня Земли». Съемки проходили на Камчатке, на вулканах и в Мурманской области на границе с Норвегией.

Какие проекты в планах?

Катерина: Мы работаем над документальным фильмом совместно с фондом WWF и двумя большими проектами Данилы Козловского и пишем сценарий для своего полнометражного фильма.

Валентин: Мы начали заниматься еще и музыкой. Нашли в Белгородской области талантливого парня с потрясающим голосом и харизмой и решили взять его под свое крыло. Активно работаем над созданием его альбома, образа, бренда. Музыку для него пишут одни из лучших аранжировщиков нашей страны, которые работали в том числе с SunSay, а оркестровки создают композитор и музыканты Мариинского театра. Запуск проекта планируем на конец осени.

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Виталий Шишов

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