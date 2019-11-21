Владимир Марков: «За время работы на радио я прошел почти все профессии»

Как долго и каким образом вы готовились к конкурсу?

Я готовился к нему двадцать лет – все время, пока нахожусь в профессии. Помогли мне в этом руководство телерадиокомпании «Мир Белогорья» и коллеги, которые не то что убедили, а даже заставили меня отправить программу на конкурс «Радиомания».

Как проходило голосование и отбирались работы участников?

Телерадиокомпании со всей страны присылали свои работы по разным номинациям. Конкурс проводит Российская академия радио. Тридцать пять академиков слушают эти программы и выбирают из них в каждой номинации три лучшие. После этого опубликовывается шорт-лист, и далее эти тридцать пять академиков выясняют путем прослушивания каждой, во сколько баллов они оценивают эту программу. По сумме баллов определяется победитель, которому и вручается «Радиомания».

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«Ожидал ли я, что смогу победить? Нет. Как ни странно, ожидали этого мои коллеги, руководство «Мира Белогорья» и друзья»

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Можно ли сказать, что получение этой награды было ожидаемым с учетом вашего опыта?

За время работы на радио я прошел практически все профессии, которые есть в этой сфере. Был звукорежиссером, ведущим линейного эфира, программным редактором, музыкальным редактором, автором-ведущим программ, репортером. Ожидал ли я, что смогу победить? Нет. Как ни странно, ожидали этого мои коллеги, руководство «Мира Белогорья» и друзья. Они в один голос твердили, что я должен победить, и верили в это куда больше, чем я. Я сомневался в победе, даже когда попал в короткий список, потому что «Радиомания» – это цеховая премия и там все решают специалисты. Кроме того, есть множество радиостанций, которые участвуют в конкурсе почти каждый год, они на слуху, и, наверное, к ним у жюри особенное отношение. Хотя я этого наверняка знать не могу, потому что все решается закрытым голосованием.

Проект «Нескучная классика» послужит толчком для новых?

В телерадиокомпании «Мир Белогорья» я работаю двенадцать лет, и практически каждый год возникают новые проекты, причем они мало зависят от побед или поражений в различных конкурсах. Иногда руководство предлагает мне какие-то проекты. Например, в прошлом году был годовой телевизионный проект «День в музыке». Это был хороший опыт, когда радио и телевидение сделали совместный и, как мне кажется, интересный продукт. Что касается новых проектов, я пока не могу раскрывать секретов, но задумки, в том числе синтетических, взаимопроникающих проектов, есть. Насколько они будут реализованы и как будут выглядеть, покажет время.

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«Я небольшой фанат группы «Мумий Тролль», но поскольку она популярна, приходится делать программы и про нее, и как-то начинаю понимать, что она из себя представляет, почему популярна, и разбираться в этом»

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Что вы больше всего любите в своей работе?

То, что я могу поделиться своими чувствами и соображениями по поводу музыки и заинтересовать слушателей композициями, которые они, может быть, раньше не знали. Работа подарила мне общение с интересными людьми: с Кеном Хенсли – лидером и ведущим композитором группы Uriah Heep, Джо Линном Тернером – ведущим вокалистом Rainbow и Deep Purple, Анатолием Алешиным – легендарным певцом из группы «Веселые ребята», Вячеславом Бутусовым, Андреем Макаревичем, Борисом Гребенщиковым и Наргиз. Все эти люди обогащают меня. Кроме того, работа на радио расширяет мой диапазон. Я небольшой фанат группы «Мумий Тролль», но поскольку она популярна, приходится делать программы и про нее, и как-то начинаю понимать, что она из себя представляет, почему популярна, и разбираться в этом.

Ваше прошлое связано с проведением дискотек. Расскажите об этом.

В 1979 году я начал работать ведущим одной из первых дискотек в нашем регионе «Диско-М 79» в белгородском Дворце культуры «Юбилейный». В то время дискотеки были синтезом танцевальной вечеринки и просветительской программы о различных видах искусства. На «Диско-М 79», помимо множества стилей музыки и новостей о ней, были рубрики о живописи, диско-спектакли, тематические живые программы, похожие на современные видеоклипы. Эта дискотека первой смогла наладить общение между публикой и диджеем, ведь, кроме как из его уст, узнать о популярной рок-музыке было практически невозможно. Позже «Диско-М 79» трансформировалась в «Терминал» и переместилась во Дворец культуры «Строитель». Несмотря на то, что эта дискотека просуществовала всего три года, она вызвала большой резонанс и стала важной вехой в танцевальном движении Белгородской области. В этом году к сорокалетию «Диско-М 79» мы планируем реконструировать ее. Для этого на студии «Радиомузыка» организованы стримы «Ламповая среда». По их результатам мы хотим выяснить, кто и каким образом видит эту реконструкцию.

Вы выступаете в составе кавер-группы Vinyl Band. Хорошо ли уживаются вместе музыкальная карьера и профессия радиоведущего?

Vinyl Band – это отдушина, хобби, которое позволяет заглянуть внутрь музыкальных произведений и проанализировать их. Таким образом, когда ты сам пытаешься написать песню или мелодию или придумать что-то в аранжировке, ты лучше понимаешь, как это делают профессиональные композиторы, поэты, аранжировщики и исполнители. Мы играем кавер-версии, но стараемся делать это по-своему и на том уровне, который позволяет наше мастерство. Потихоньку нарабатываем и свой репертуар. На данный момент записали четыре песни.

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«Я страшный лентяй, а силы черпаю от общения с детьми и природы»

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Вы невероятно активный человек. Где черпаете силы?

Я страшный лентяй, а силы черпаю от общения с детьми и природы. В плане литературы, кино и музыки, которые тоже меня вдохновляют, помогают молодые коллеги. Я им про Чехова, Бунина и Тарковского, они мне – про «Игру престолов», Пелевина и «Мир Дикого Запада». Мы взаимообогащаемся. Мои дети тоже подкидывают новую информацию, и таким образом я не ржавею.

А еще важно знать, что Владимир Марков уже четыре года ездит на работу на велосипеде, за исключением той поры, когда дороги завалены снегом. Интересуется авиацией, в детстве мечтал стать летчиком-истребителем, но не сложилось из-за проблем со зрением, поэтому мечта о небе осталась с ним на всю жизнь. Единственный способ исполнить ее он нашел в прогулке на катере, на морском парашюте. Окончил Харьковский государственный институт культуры по специализации «Режиссура самодеятельного драматического театра».

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Тигран Лалаян