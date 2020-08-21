Анна Дубинина – основатель, идейный вдохновитель Bali SPA, «Будулюбитьбуду» и LoveSpaUbud – о возможностях для будущего роста.

Вы являетесь примером того, как любовь к тому, что делаете, ваша экспертность создали мощный личный бренд. В чем секрет успеха?

Никогда не создавала личный бренд, никогда не обращалась к экспертам по личному бренду. Никогда даже не задумывалась, что стану брендом. Просто всегда любила то, что делаю, всегда прилагала максимум усилий, чтобы делать это хорошо. Лично для меня, бренд – это человек, который просто делает что-то очень крутое для окружающего мира и мир ему отвечает взаимностью.

Поделитесь работающими инструментами при формировании личного бренда? Как стать экспертом в своем деле?

Для меня это страсть. Когда ты горишь, когда путь к твоей мечте вызывает мурашки, когда по телу горячей волной проходит волнение, тогда ты начинаешь делать что-то особенное, стремишься свои дело, бизнес, проект сделать лучшим. Я очень ценю в себе и в людях способность совмещать в себе множество функций и способностей. Разумеется, нельзя объять необъятное, но я стремлюсь развиваться в очень разных направлениях. И чем больше этих направлений, чем больше они различаются, тем интереснее и гармоничнее становится жизнь. К своей работе я подхожу творчески, находя во всем прежде всего красоту. Каждый свой проект я воспринимаю как собственного любимого ребенка, которого нужно не только «родить», но и воспитывать, развивать, готовить к самостоятельной жизни.

Трудно ли находить баланс между бизнесом и семьей? Вы жесткий руководитель?

Мне в этом очень повезло. Мы ведем наше дело вместе с мужем и у нас очень четко и гармонично разграничены обязанности. Я занимаюсь больше творческой составляющей, наполняю пространство красотой, сервисом, постоянными обновлениями, идеями, фишками. Отвечаю за обучение персонала, его развитие, за маркетинг, за любовь к гостям и заботу о них. Я составляю меню, ищу новые органические продукты, процедуры, то, что мне резонирует и отвечает моим ценностям - все лучшее для наших клиентов. Я не жесткий руководитель. Но я очень требовательна к себе и к людям. Я всегда хочу, чтобы все было на высшем уровне и требую всегда наибольшего результата, каждый раз поднимая планку. Поэтому некоторым со мной тяжело работать.