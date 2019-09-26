Время перемен

Профессионалы «Римини» с удовольствием помогут в ремонте, вдумчиво и со знанием дела нарисуют любую корпусную мебель и не только.

Салон кухни «Римини» на рынке Белгородской области – с 2003 года. За 16 лет работы его специалисты заключили с клиентами более 2000 договоров. Салон работает только с проверенными фабриками «Атлас-Люкс», «Рими» и Stosa, имеет собственную сервисную службу. В «Римини» представлены более 40 эксклюзивных моделей кухонь и любая корпусная мебель: кухни, спальни, детские, шкафы.

Салон кухни «Римини»,

Народный бульвар, 70,

тел.: 8 (4722) 32-66-43, 8-920-577-23-10

www.rimibel.ru

www.rumebel.ru

www.atlas-lux.ru

www.rimi-mebel.ru