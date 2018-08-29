В Белгороде состоялась премьера VOLVO XC40

Были приглашены привилегированные гости дилерского центра Volvo Car Белгород, а также vip-клиенты партнеров мероприятия: Страховая компания «АльфаСтрахование», Банк ВТБ и Мотосалон «Мото-Тайм».

Ведущий дизайнер экстерьера Иан Кеттл не зря называет этот автомобиль маленьким стойким роботом – это все из-за его формы, поверхности и ощущения игривости. Потому главным символом премьеры стал робот, с которым гости фотографировались. Подарки и призы от дилерского центра и партнеров стали приятным бонусом для каждого. Вечер красиво зафиналили сто пятьдесят белых светодиодных шаров, выпущенных в небо.

Дилерскиий центр Volvo Car Белгород

Ул. Калинина, 81, строение 1

Тел.: 8 (472) 250-50-03.

Фото: Виталий Шишов.