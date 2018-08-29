В Белгороде состоялась премьера VOLVO XC40
Роскошный и ультрасовременноый кроссовер представили на вертолетной площадке, рядом с рестораном «Ривьера» 23 августа.
Были приглашены привилегированные гости дилерского центра Volvo Car Белгород, а также vip-клиенты партнеров мероприятия: Страховая компания «АльфаСтрахование», Банк ВТБ и Мотосалон «Мото-Тайм».
Ведущий дизайнер экстерьера Иан Кеттл не зря называет этот автомобиль маленьким стойким роботом – это все из-за его формы, поверхности и ощущения игривости. Потому главным символом премьеры стал робот, с которым гости фотографировались. Подарки и призы от дилерского центра и партнеров стали приятным бонусом для каждого. Вечер красиво зафиналили сто пятьдесят белых светодиодных шаров, выпущенных в небо.
Дилерскиий центр Volvo Car Белгород
Ул. Калинина, 81, строение 1
Тел.: 8 (472) 250-50-03.
Фото: Виталий Шишов.
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