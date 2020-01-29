Осознанное потребление с зубными пастами Marvis

Сегодня среди паст Marvis есть коллекция зубных паст с традиционными вкусами и их неожиданными сочетаниями: мята с имбирем, корицей, жасмином или лакрицей. Пасты отличаются уникальной кремообразной текстурой и отличными очищающими свойствами. Входящая в состав целлюлозная смола делает пасту похожей на густые сливки и предотвращает ее высыхание и расслоение, ксилитол защищает зубы от кариеса и укрепляет, а деликатные абразивные вещества бережно удаляют зубной налет и мягко полируют эмаль, не повреждая и не царапая ее.

В формулах пасты, упакованной в тубы по 25 и 75мл, не содержится фтор. Впастах по 85 мл в формуле есть фтор в концентрации 0,0905 % (905 ppm ),что в разы ниже безопасной нормы (1,5%), а также ксилитол

Еще одной отличительной, немаловажной чертой Marvis является привлекательная и экологичная упаковка. Тюбики, оформленные в винтажном стиле, сделаны из алюминия — их не простоприятно держать в руках, но и легко перерабатывать.

Зубные пасты Marvis представлены в бутике «Тема».