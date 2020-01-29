Marvis – это зубная паста из Флоренции, которая известна более 60 лет. В начале 40-50-х годов на Западе начался сигаретный бум. Во время Второй мировой войны сигареты стали особенно популярны среди солдат, не имевших доступа к модным тогда сигарам или трубкам. В те же годы сигареты пользовались спросом и среди знаменитых актеров кино, что превратило их в имиджевый артефакт. Курящие люди стали целью не только табачных компаний, но и производителей зубных паст. Сначала марка выпускала продукцию, ориентируясь на курящую аудиторию, поэтому помимо отличных очищающих свойств Marvis сочетает в себе отбеливающий эффект и стойкий мятный аромат.
Осознанное потребление с зубными пастами Marvis
Сегодня среди паст Marvis есть коллекция зубных паст с традиционными вкусами и их неожиданными сочетаниями: мята с имбирем, корицей, жасмином или лакрицей. Пасты отличаются уникальной кремообразной текстурой и отличными очищающими свойствами. Входящая в состав целлюлозная смола делает пасту похожей на густые сливки и предотвращает ее высыхание и расслоение, ксилитол защищает зубы от кариеса и укрепляет, а деликатные абразивные вещества бережно удаляют зубной налет и мягко полируют эмаль, не повреждая и не царапая ее.
В формулах пасты, упакованной в тубы по 25 и 75мл, не содержится фтор. Впастах по 85 мл в формуле есть фтор в концентрации 0,0905 % (905 ppm ),что в разы ниже безопасной нормы (1,5%), а также ксилитол
Еще одной отличительной, немаловажной чертой Marvis является привлекательная и экологичная упаковка. Тюбики, оформленные в винтажном стиле, сделаны из алюминия — их не простоприятно держать в руках, но и легко перерабатывать.
Зубные пасты Marvis представлены в бутике «Тема».
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