11 декабря в wi-fi зоне на 3 этаже библиотеки состоится очередная встреча в рамках VI сезона популярного проекта «Умный город». Спикером лекции «Anti-age терапия для сердца: это нужно знать каждому» выступит практикующий врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Юлия Байбакова, которая поделится с аудиторией секретами о том, как человеку любого возраста реально ощущать себя молодым, в разы повысить качество своей жизни и личную привлекательность, быть активным и подвижным.
В Белгородской универсальной научной библиотеке проведут «Anti-age терапию для сердца»
Слушатели узнают, что аnti-age терапия — это уникальный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, позволяющих добиться общего омоложения и оздоровления организма. И как приятный бонус — выглядеть моложе своих лет. При помощи антивозрастной терапии можно предотвратить развитие хронических заболеваний, победить стресс и постоянное чувство усталости. Практика показывает, что anti-agе терапия помогает сделать шаг назад в своем биологическом возрасте.
Начало — в 19:00. Вход свободный.
Запись по телефону +7 (4722) 31-37-42.
По материалам «Афишки31»
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