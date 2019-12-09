В Белгородской универсальной научной библиотеке проведут «Anti-age терапию для сердца»

11 декабря в wi-fi зоне на 3 этаже библиотеки состоится очередная встреча в рамках VI сезона популярного проекта «Умный город». Спикером лекции «Anti-age терапия для сердца: это нужно знать каждому» выступит практикующий врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Юлия Байбакова, которая поделится с аудиторией секретами о том, как человеку любого возраста реально ощущать себя молодым, в разы повысить качество своей жизни и личную привлекательность, быть активным и подвижным.