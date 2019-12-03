8000 квадратных метров спорта

В каком формате работает VIP-зона?

Это прекрасное место отдыха и занятий спортом для истинных ценителей комфорта премиум-класса. Преимущества VIP-членства в том, что в распоряжении посетителей – весь клуб. Кроме того, количество клубных VIP-карт ограничено, а это значит, что занятия спортом будут проходить в атмосфере уединения. При каждом посещении клиенту выдаются одноразовые тапочки, полотенца и халат. Для владельцев клубных VIP-карт оборудованы отдельные раздевалки с более просторными шкафчиками. Тренажерный зал VIP-зоны оснащен простыми и удобными тренажерами, которые обеспечивают плавные естественные движения, а встроенный счетчик повторов засчитывает только упражнения с правильной амплитудой.

ВАЖНО

На каждом тренажере VIP-зоны размещена табличка с QR и NFC-кодами. Достаточно лишь навести камеру телефона, и появится видео-инструкция, в которой показывается, как работать с тренажером.

Главная «фишка» беговых дорожек – в том, что с помощью встроенного приложения можно поучаствовать в виртуальных соревнованиях с соперниками из разных стран мира в режиме реального времени.

После тренировки обладатели VIP-карт могут посетить банный комплекс с хамамом, финской сауной, паровой, ароматической парной баней, джакузи и зоной отдыха.