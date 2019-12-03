Фитнес-центр FORMULAPRO удивит своими масштабами и многофункциональностью даже самых искушенных любителей тренировок. Руководитель отдела продаж центра Юлия Капаций провела для редакции экскурсию по пяти его этажам. «Умные» тренажеры и банный комплекс с аромамаслами, ждите нас!
8000 квадратных метров спорта
В чем уникальность фитнес-центра FORMULAPRO?
В первую очередь – в масштабе. Это единственный в городе фитнес-центр с площадью 8000 квадратных метров, в котором один только тренажерный зал занимает 1000 квадратных метров. Никаких очередей к тренажерам и столпотворения в раздевалках. У нас собственная система вентиляции, очистки воды и отопления. Все продумано до мелочей, начиная от интерьера и современных «умных» тренажеров и заканчивая индивидуальным подходом к каждому посетителю.
Расскажите о каждой зоне клуба.
В кардиозоне размещено более пятидесяти тренажеров: велотренажеры, беговые дорожки, эллиптические и кросс-тренажеры. Для групповых тренировок оборудованы три просторных зала и CYCLE-студия c 5D экраном. Многообразие видов программ удовлетворит запрос каждого клиента. В зоне функционального тренинга расположены подвесные петли и комплекс SYNERGY360 для проработки всех групп мышц. Зона Crossfit – специализированное место для проведения тренировок на повышение силовой выносливости, координации, различных упражнений из арсенала тяжелой атлетики, пауэрлифтинга и даже силового экстрима. Зона свободных весов оснащена всем необходимым оборудованием, а также специальным нескользящим и амортизирующим напольным покрытием. В зоне силовых тренажеров расположены тренажеры различной функциональной направленности. Зона реабилитации подходит для людей с ограниченными возможностями здоровья, которым необходимо восстановить естественные двигательные функции после операций или перенесенных травм. В фитнес-центре FORMULAPRO есть три бассейна: детский, гидромассажный и просторный 25-метровый с пятью дорожками по 2,5 метра и зоной релаксации. Там же установлены гидро-райдеры – водные велотренажеры. Отдельного внимания заслуживает студия пилатеса, где проходят персональные занятия на высококачественном оборудовании.
В каком формате работает VIP-зона?
Это прекрасное место отдыха и занятий спортом для истинных ценителей комфорта премиум-класса. Преимущества VIP-членства в том, что в распоряжении посетителей – весь клуб. Кроме того, количество клубных VIP-карт ограничено, а это значит, что занятия спортом будут проходить в атмосфере уединения. При каждом посещении клиенту выдаются одноразовые тапочки, полотенца и халат. Для владельцев клубных VIP-карт оборудованы отдельные раздевалки с более просторными шкафчиками. Тренажерный зал VIP-зоны оснащен простыми и удобными тренажерами, которые обеспечивают плавные естественные движения, а встроенный счетчик повторов засчитывает только упражнения с правильной амплитудой.
ВАЖНО
На каждом тренажере VIP-зоны размещена табличка с QR и NFC-кодами. Достаточно лишь навести камеру телефона, и появится видео-инструкция, в которой показывается, как работать с тренажером.
Главная «фишка» беговых дорожек – в том, что с помощью встроенного приложения можно поучаствовать в виртуальных соревнованиях с соперниками из разных стран мира в режиме реального времени.
После тренировки обладатели VIP-карт могут посетить банный комплекс с хамамом, финской сауной, паровой, ароматической парной баней, джакузи и зоной отдыха.
Расскажите о тренерах центра.
У нас работают высококвалифицированные инструкторы с большим опытом работы, которым мы доверяем своих клиентов. Каждый посетитель может подобрать тренера под себя для тех или иных задач. Наши специалисты доступно расскажут и покажут, как заниматься на тренажерах, разработают программу тренировок и проконсультируют по вопросам питания.
Можно ли у вас заниматься спортом всей семьей?
Да. В фитнес-центре продуманы занятия для детей, в том числе в бассейне. То есть можно либо заниматься спортом вместе с ребенком, либо оставить его в детской комнате, где он под присмотром опытного специалиста комфортно и с удовольствием проведет время.
А коллективом?
Конечно. Для этого мы разработали корпоративную клубную карту. Она позволяет посещать наш фитнес-клуб всем коллективом и пользоваться его услугами на специальных условиях. Чем больше сотрудников компании включены в договор, тем выгоднее условия. Любому руководителю важно, чтобы его сотрудники работали с полной отдачей, на результат. Что как не спорт может снизить уровень стресса на работе и повысить их эффективность? Чем лучше себя чувствуют сотрудники, тем реже уходят на больничный, а значит, компания на рынке труда будет еще привлекательнее. Клубная карта станет хорошим подарком к профессиональному празднику в качестве бонуса за трудовые достижения. А мы в свою очередь всегда рады видеть, как посетители нашего фитнес-центра влюбляются в спорт и чувствуют себя полными сил и энергии.
Белгород, ул. Дегтярева, 10б,
тел.: +7 (4722) 427-427,
E-mail: info@formulapro31.ru
Текст: Юлия Граблюк
Фото: фитнес-центр FORMULAPRO и Тигран Лалаян
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