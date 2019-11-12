OOF: творчество, не знающее границ

Логотип OOF WEAR, созданный в 2016 году, вдохновлен картиной Эдварда Руша, выставленной в музее МоМА в Нью-Йорке. Сильные геометрические и насыщенные цвета создают и определяют ДНК OOF WEAR.

Геометрические формы взаимодействуют с цветом, перенося нас в уникальный мир бренда. В нем пространствах формы и объемы играют в синергии с различными нюансами, создавая уникальный стиль с современным и утонченным вкусом. Так родился OOF WEAR, проект верхней одежды и аксессуаров.

Каждый предмет одежды бренда имеет свою индивидуальность, которая адаптируется к истории владельца. OOF – это выражение дуальности, которая определяет нашу личность. Он показывает красоту скрытых противоречий в удобной и элегантной форме.