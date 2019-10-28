Итальянский бренд выпустил новую коллекцию сумок. Дерзкая красная, футуристическая серебристая или сдержанная бежевая – здесь найдется все.
Anna Virgili: сумки на все случаи жизни
История бренда Anna Virgili началась в 1988 году в итальянском городе Сан-Бенедетто-дель-Тронто, где в небольшом семейном бутике Анна предлагала для своих клиентов высококачественные изделия из натуральной кожи и высокий уровень сервиса. Все это позволило бренду еще в то время позиционировать себя на рынке как премиальный.
За эти годы компания выросла и смогла адаптировать свои навыки к современному бизнесу, сохраняя свои прочные традиции. Стремление к инновациям и предпринимательское видение позволили компании адаптироваться к новым тенденциям моды, развивая и укрепляя свою уникальность.
В новой коллекции Anna Virgili воплотились высокое качество и безупречный дизайн. Ознакомиться с ней можно в магазине Stin на первом этаже универмага «Белгород».
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