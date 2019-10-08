Магическая семерка

Это уже седьмой аромат Map Of The Heart, и все вместе они образуют хорошую коллекцию дополняющих друг друга запахов.

Все ароматы задумывались как парные – унисекс. Каждый может найти среди них тот совершенный аромат, который ищет. White Heart V.7 создан для людей с сильными чувствами, для тех, кто любит любить.

Парфюмеры Жак Юклье И Нисрин Грилье вдохновились снегом, песком, следами зверя на снегу.

Это и легло в основу идеи. Они начали с двух главных линий, которые им было интересно исследовать. Долгое время им нравились обе. Потом их начало по-настоящему очаровывать то, что получалось с удом, и они построили аромат вокруг него. Парфюмеры не хотели создавать мощный удовый запах, это скорее лишь воспоминание об уде. И ввели еще несколько неожиданных компонентов, чтобы передать свое представление о любви и двойственности ее природы.

Получился глубокий древесный, сильный и чистый аромат, с легкой нотой красного абрикоса умэбоси.

Он о любви, и только о ней. Начальные ноты французской лаванды, альдегидов, и кардамона приглашают нас на бескрайние просторы страны любви. В этой ослепительной белизне мы встречаем дерзкий красный аккорд умэбоси, подталкивающий нас к мощному и неистовому ощущению любви. Мы летим, увлекаемые вихрем аромата чувственной гардении, и нежимся в его сиянии. Энергия и мощь натурального уда усиливает глубокий голос любви, ускользающий, но могущественный. Бесконечный. Запах напоминает лосьон для кожи с ароматом цветов и пудры. Его трудно описать, он подобен магии.

White Heart V.7 от Map Of The Heart делает уникальным число 7.

Оно магическое. Да и сам аромат весьма необычен – он летучий и очень запоминающийся. Белый цвет символичен: в нем смешаны все семь цветов спектра. White Heart V.7 от Map Of The Heart – это постижение могущества абсолютной любви.

___________

Этот и другие ароматы коллекции Map Of The Heart представлены в бутике «Тема».