Нишевый дом ароматов из Австралии Map Of The Heart в 2018 году выпустил свои новые духи унисекс Gold Heart v.7. В их основу парфюмеры Жак Юклье И Нисрин Грилье положили идею всепоглощающей силы любви. Легкие, но терпкие начальные ноты французской лаванды, альдегида и кардамона, встречая дерзкий красный аккорд умэбоси, пробуждают мощную, неистовую чувственность.
Магическая семерка
Это уже седьмой аромат Map Of The Heart, и все вместе они образуют хорошую коллекцию дополняющих друг друга запахов.
Все ароматы задумывались как парные – унисекс. Каждый может найти среди них тот совершенный аромат, который ищет. White Heart V.7 создан для людей с сильными чувствами, для тех, кто любит любить.
Парфюмеры Жак Юклье И Нисрин Грилье вдохновились снегом, песком, следами зверя на снегу.
Это и легло в основу идеи. Они начали с двух главных линий, которые им было интересно исследовать. Долгое время им нравились обе. Потом их начало по-настоящему очаровывать то, что получалось с удом, и они построили аромат вокруг него. Парфюмеры не хотели создавать мощный удовый запах, это скорее лишь воспоминание об уде. И ввели еще несколько неожиданных компонентов, чтобы передать свое представление о любви и двойственности ее природы.
Получился глубокий древесный, сильный и чистый аромат, с легкой нотой красного абрикоса умэбоси.
Он о любви, и только о ней. Начальные ноты французской лаванды, альдегидов, и кардамона приглашают нас на бескрайние просторы страны любви. В этой ослепительной белизне мы встречаем дерзкий красный аккорд умэбоси, подталкивающий нас к мощному и неистовому ощущению любви. Мы летим, увлекаемые вихрем аромата чувственной гардении, и нежимся в его сиянии. Энергия и мощь натурального уда усиливает глубокий голос любви, ускользающий, но могущественный. Бесконечный. Запах напоминает лосьон для кожи с ароматом цветов и пудры. Его трудно описать, он подобен магии.
White Heart V.7 от Map Of The Heart делает уникальным число 7.
Оно магическое. Да и сам аромат весьма необычен – он летучий и очень запоминающийся. Белый цвет символичен: в нем смешаны все семь цветов спектра. White Heart V.7 от Map Of The Heart – это постижение могущества абсолютной любви.
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Этот и другие ароматы коллекции Map Of The Heart представлены в бутике «Тема».
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