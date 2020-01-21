С первых дней существования Samsonite является самым инновационным производителем багажа в мире. Это привело промышленность к использованию новых материалов и созданию новых конструкций. Бренд работает и над детскими коллекциями.
Рюкзаки и чемоданы для маленьких путешественников
Samsonite представил новую коллекцию FROZEN II, посвященную выходу анимационного фильма «Холодное сердце 2», с которой дети от 3 до 10 лет смогут отправиться в увлекательное путешествие со своими любимыми персонажами королевства Эренделл.
Изображения Эльзы и Анны, украшающие продукцию коллекции, выполнены методом высококачественной шелкографии, нанесенной на роскошную сияющую пастельно-лавандовую ткань с вышитыми на ней серебристыми листьями. Светоотражающие детали на ремнях рюкзака позволят детям безопасно играть и путешествовать. Эта лавандовая коллекция готова к любым приключениям. Найти ее можно в магазинах Domani и Samsonite.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.