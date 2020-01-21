Рюкзаки и чемоданы для маленьких путешественников

Изображения Эльзы и Анны, украшающие продукцию коллекции, выполнены методом высококачественной шелкографии, нанесенной на роскошную сияющую пастельно-лавандовую ткань с вышитыми на ней серебристыми листьями. Светоотражающие детали на ремнях рюкзака позволят детям безопасно играть и путешествовать. Эта лавандовая коллекция готова к любым приключениям. Найти ее можно в магазинах Domani и Samsonite.