Выбор редакции: сумки Marina Creazione

Основанный в 1992 в Италии, бренд Marina Creazioni успел завоевать сердца многих женщин. И не удивительно: высокое качество, оригинальный дизайн и богатая цветовая палитра – вот то, что определяет выбор хорошей сумки.

Логотип компании Marina Creazioni изображен в виде цветущего сердца и символизирует непрерывность и чистоту. Талантливым дизайнерам удается передать в своих моделях такие черты, о которых мечтает каждая жительница города: романтичность, нежность и утонченность. Специалисты компании любую модель делают поистине эксклюзивной, заметно отличающейся по стилю от всех других. Благодаря этой особенности, выбрать в ассортименте бренда идеальный вариант для себя могут представительницы прекрасного пола всех возрастов и имеющие разные предпочтения.

В новой коллекции аксессуаров Marina Creazioni можно подобрать именно ту сумку, которая гармонично впишется в любой образ, будь то строгий деловой лук, изящный вечерний наряд или же практичный повседневный стиль.