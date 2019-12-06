Идеальные сумки для бизнеса

Компания Piquadro родилась в Италии с легкой руки студента Марко Палмьери и десять лет делала кожаные товары для премиальных брендов. В 1998 году она основала собственный бренд и за короткий срок прошла огромный путь от первого бутика в Милане до большой сети бутиков по всему миру от Гонконга до Парижа.

Сегодня Piquadro – это яркий и динамичный бренд с представительством в Милане, резидент самых горячих точек на модной карте мира. Бренд виртуозно объединяет современный бизнес-стиль и свои итальянские корни: Piquadro использует кожу исключительного качества и особенно ценит элегантность. Сумка Piquadro – умный аксессуар, созданный для бизнеса, для ускоряющейся и постоянно меняющейся деловой среды.

Продукция Piquadro соединяет в себе мастерство, высокое качество кожи и внимание к деталям. Преимущество отдается коже, выделанной в Тоскане, чьи древние традиции снискали региону мировую славу. Piquadro комбинирует кожу, обработанную так, чтобы подчеркнуть фактуру и избежать износа, с тканями, сделанными по новейшим технологиям, чтобы создавать узнаваемые и элегантные изделия.