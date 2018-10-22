Муранское стекло: от истоков к современности

Традиции и секреты производства, развивающегося и в наши дни, - единственный в мире случай существования ремесла с более чем тысячелетней историей. Этот феномен безусловно связан с самой Венецией, фантасмагорическим городом, стоящем на воде и всматривающемся в свое отражение. Часто говорят, что стекло – это застывшая вода, а Венецианская лагуна напоминает расплавленное стекло. Изменчивость цвета воды лагуны и моря, зависящая от приливов, времени дня и года, цвет южного солнца и глубокая текучая красота отражений дворцов и мостов, вдохновляли мастеров Мурано на непрестанные колористические эксперименты.

О Венеции написаны тома, а о муранском стекле – целые трактаты. Это натриевое стекло, необычайно пластичное и легкоплавкое. Сияние и изменчивость, неподражаемую игру цвета и света придают стеклу особый химический состав. Факт изобретения мастерами в 15 веке Cristallo – необыкновенно чистого и прозрачного вида стекла подняло стекольное производство на Мурано до мировой вершины. Cristallo по оптическим характеристикам приближенно к горному хрусталю, в то время как другие виды прозрачного стекла имеют зеленоватый или голубоватый оттенок. Десятки вариантов цветов муранского стекла – результат химических реакций в процессе варки. Окрашивание достигается введением различных окисей металлов. Существуют «капризные» цвета, чей оттенок трудно предугадать даже при соблюдении точной пропорции всех ингредиентов. Один из самых сложных – красный. Кроме того, нередко при дальнейшей обработке происходит несовместимость различных цветов стекла друг с другом и с золотой и серебряной фольгой. Знание всех этих нюансов – часть профессии стеклодува. В помощь им на острове существует специальная лаборатория.

Производство чего-либо из муранского стекла (от бусины до музейной инсталляции) – абсолютно ручное, единичное и штучное. Автоматизация в этом секторе невозможна. Поэтому главным богатством Венеции и муранского стекла были и остаются люди – мастера, артисты, художники и изобретатели в одном лице, годами оттачивающие свое мастерство в сотрудничестве и конкуренции.

В Белгороде приобрести подлинные изделия из муранского стекла можно у официального дистрибутора в отделах: ARTEBALENO (МТРК «Сити Молл «Белгородский», 2-й этаж) и отделе LF (универмаг «Белгород», 2-й этаж). Инстаграм: @murano_31.

Фото: Ксения Ширяева