«Умный гардероб: 5 шагов к успеху»: в Белгороде пройдет мастер-класс стилиста

Мастер-класс пройдет при поддержке «АврораАвто» - официального дилера «Мерседес-Бенц» в Белгороде, Медиапроекта «Белгород-Курск.Собака.ru», сети магазинов итальянской одежды, обуви, аксессуаров Palermo, салона эксклюзивных итальянских украшений Alcozer&J, сети магазинов косметики и парфюмерии «Л’Этуаль». Кроме того, будет розыгрыш призов от партнеров.

Более подробную информация можно получить по телефону: 8 910 312 32 92.

Билеты по ссылке.