«Умный гардероб: 5 шагов к успеху»: в Белгороде пройдет мастер-класс стилиста
4 октября в ресторане «Новая волна» Светлана Токарева расскажет о лайфхаках, которые выручают в ситуации «шкаф ломится, а надеть нечего».
На мастер-классе вы узнаете:
- как дружить со стилем
- как составить гардероб под себя и свои задачи
- как уверенно ходить по магазинам и не совершать спонтанных покупок
- какие формы и сочетания одежды идут именно вам
- с чего начать формировать ваш умный гардероб.
Мастер-класс пройдет при поддержке «АврораАвто» - официального дилера «Мерседес-Бенц» в Белгороде, Медиапроекта «Белгород-Курск.Собака.ru», сети магазинов итальянской одежды, обуви, аксессуаров Palermo, салона эксклюзивных итальянских украшений Alcozer&J, сети магазинов косметики и парфюмерии «Л’Этуаль». Кроме того, будет розыгрыш призов от партнеров.
Более подробную информация можно получить по телефону: 8 910 312 32 92.
Билеты по ссылке.
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