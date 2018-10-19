Красоту в массы

Тодчук окончил школу для стилистов Cover Girl в Америке и курсы в Европе. Парикмахерскому мастерству его обучал и знаменитый французский стилист Жак Десанж, который повлиял на стиль в работе Александра.

На сегодняшний день Александр Тодчук является ведущим стилистом знаменитой на весь мир индустрии красоты Schwarzkopf Professional. Он постоянно совершенствуется как профессионал, набираясь опыта на семинарах и выставках международного уровня.

Александр Тодчук – первый и единственный российский стилист, который разработал собственную технологию «Умная стрижка». Ее фишка в том, что волосы легко принимают заданную им форму по принципу «помыл голову, встряхнул волосами и пошел». На создание этой технологии Александра вдохновили его клиенты, у которых мало времени на укладку. В итоге получилась прекрасная база для воплощения любого образа и настроения, а цвет в каждой укладке раскрывается по-новому.

Александр, видя волосы клиента, знает, как их нужно постричь: чтобы густые волосы не пушились, а негустые казались шевелюрой. Он учит клиентов правильно сушить волосы, чтобы стрижка радовала красотой и удивляла своей динамикой как можно дольше.



Сеть салонов красоты Александр Тодчук Studio успешно работает на рынке парикмахерских услуг c 1998 года. Ее преимущество среди конкурентов – в компетентных мастерах и уникальных услугах, ассортимент которых постоянно обновляется. Помимо «Умной стрижки», салоны стилиста предлагают эксклюзивные авторские техники окрашивания и ухода для волос. Одна из самых сильных сторон ATStudio – идеальный блонд: ванильный, перламутровый, платиновый, мерцающий или золотой. А главные критерии высокого мастерства в окрашивании и основная идея философии сети ATStudio – качество, здоровье и жизненная сила волос.

Несколько раз в год Александр Тодчук выпускает новые коллекции причесок, традиционно задавая тенденции для всей сферы красоты. В нескольких своих салонах он лично обслуживает клиентов, среди которых представители российского шоу-бизнеса.

Имя Александра Тодчука – это отдельный бренд, подтверждающий высокий уровень сервиса. А залог успеха Александра – в ежедневной работе с клиентами, которая позволяет ему оттачивать технику и находить новые грани развития.