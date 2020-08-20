В конце августа в культурном центре «Октябрь» пройдёт благотворительный маркет «Блошка». Это большое событие, в котором участвуют иллюстраторы, фотографы, мастера ручной работы, предприниматели и все, кто желает что-то продать на блошином рынке.
В Белгороде пройдёт благотворительный маркет «Блошка»
Для участие есть три формата: зона продаж, зона мастер-классов и зона культурной программы маркета (выставки, выступления музыкантов).
В зоне продаж каждый может стать самостоятельным продавцом или сдать до 10 изделий на продажу в общий стенд «Блошки». Также можно выступить с концертом, поучаствовать в фотовыставке со своими работами или провести свой мастер-класс, а ещё предложить разбавить программу маркета своим проектом и презентовать его.
29 августа 12:00 до 19:00
Вход: donation
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