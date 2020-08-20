В Белгороде пройдёт благотворительный маркет «Блошка»

В зоне продаж каждый может стать самостоятельным продавцом или сдать до 10 изделий на продажу в общий стенд «Блошки». Также можно выступить с концертом, поучаствовать в фотовыставке со своими работами или провести свой мастер-класс, а ещё предложить разбавить программу маркета своим проектом и презентовать его.



29 августа 12:00 до 19:00

Вход: donation