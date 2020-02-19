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В Белгороде пройдёт Digital-квартирник Лимонова

Это серия встреч для увлечённых ребят, которые живут новыми технологиями и создают их. Задают повестку и тренды, а не следуют им. Развивают себя и мир вокруг.


 

20 марта лекции переплетутся с тусовкой, тусовка перетечёт в жаркую дискуссию, дискуссия — в тусовку. Границ нет.

Подробную информацию можно получить во встрече.

 

 

 

Ирина,
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