В Белгороде пройдёт Digital-квартирник Лимонова

Это серия встреч для увлечённых ребят, которые живут новыми технологиями и создают их. Задают повестку и тренды, а не следуют им. Развивают себя и мир вокруг.
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Это серия встреч для увлечённых ребят, которые живут новыми технологиями и создают их. Задают повестку и тренды, а не следуют им. Развивают себя и мир вокруг.
20 марта лекции переплетутся с тусовкой, тусовка перетечёт в жаркую дискуссию, дискуссия — в тусовку. Границ нет.
Подробную информацию можно получить во встрече.
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