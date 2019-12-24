Субботний уикенд на «Районе добра и благополучия»

ЧТО БУДЕТ:

►Лекторий:

днем пройдут выступления спикеров, каждый из которых уже участвовал в благотворительном движении и известен своей общественной позицией.

►Блошиный рынок:

здесь гости найдут винтаж и изделия ручной работы, смогут подарить вторую жизнь некоторым вещам и присмотреть новинки от городских шоурумов.

►Буккроссинг и обмен вещами:

это формат свободного рынка, куда можно принести книжки, одежду и обменяться ими друг с другом.

► «Добро без причины»:

сбор вещей и средств на благотворительность, в отдельной зоне организаторы будут собирать бывшие в употреблении вещи, которые сохранили свои качества для того, чтобы передать их в реабилитационный приют, который выручает пожилых людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

►Точки сбора батареек и аккумуляторов на переработку

►DJ-сеты и акустические встречи

►Еда и напитки.