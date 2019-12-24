18+

Субботний уикенд на «Районе добра и благополучия»

28 декабря в 12:00 в «Мануфактуре» развернется «Район добра и благополучия», где несколько проектов объединятся под крышей благотворительной идеи. На «РАЙОНЕ» пересекутся различные городские инициативы, общая цель которых – улучшить жизнь здесь и сейчас. А еще сделать это весело, непринужденно и с пользой. В этот день можно будет не только избавиться от старых вещей, купить подарки и развлечься, но и совместными силами собрать средства для тех, кто нуждается в помощи и тоже ждет подарков на Новый год.

ЧТО БУДЕТ:

►Лекторий:

днем пройдут выступления спикеров, каждый из которых уже участвовал в благотворительном движении и известен своей общественной позицией.

►Блошиный рынок:

здесь гости найдут винтаж и изделия ручной работы, смогут подарить вторую жизнь некоторым вещам и присмотреть новинки от городских шоурумов.

►Буккроссинг и обмен вещами:

это формат свободного рынка, куда можно принести книжки, одежду и обменяться ими друг с другом.

► «Добро без причины»:

сбор вещей и средств на благотворительность, в отдельной зоне организаторы будут собирать бывшие в употреблении вещи, которые сохранили свои качества для того, чтобы передать их в реабилитационный приют, который выручает пожилых людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

►Точки сбора батареек и аккумуляторов на переработку

►DJ-сеты и акустические встречи

►Еда и напитки.

Мероприятие продлится до 22:00.

Вход: donation. Все деньги, полученные с входных билетов, пойдут на поддержку пяти благотворительных организаций, которые помогают в том числе животным.

Подробности – здесь.

Ирина,
Комментарии

Наши проекты