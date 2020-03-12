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В Белгороде покажут спектакль «Свободная пара»

Когда-то муж предложил жене жить в браке по законам свободной пары  без взаимных обязательств в верности и любви, ибо только так по его мнению можно сохранить честные и долгие супружеские отношения. Однако муж вовсе не предполагал, что когда-нибудь и его жена воспользуется заключенным между ними договором и заведет себе любовника. Вспоминая и проигрывая на публике свою многолетнюю семейную жизнь, его герои невольно задаются вечными вопросами жизни, пытаясь вернуть давно утраченный смысл таким понятиям, как счастье, любовь, семья.

Комический эффект от всего происходящего усилен в спектакле приемом театр в театре, а зрители становятся непосредственными свидетелями на процессе по делу о супружеской неверности. Тонким чувством юмора и самоиронией наделил Фо и всех своих персонажей, ведь в конце концов, посчитал драматург, они всего лишь актеры на сцене театра, имя которому жизнь.

Спектакль покажут 20 марта.

По материалам bel.cultreg.ru

Ирина,
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