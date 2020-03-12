Когда-то муж предложил жене жить в браке по законам свободной пары без взаимных обязательств в верности и любви, ибо только так по его мнению можно сохранить честные и долгие супружеские отношения. Однако муж вовсе не предполагал, что когда-нибудь и его жена воспользуется заключенным между ними договором и заведет себе любовника. Вспоминая и проигрывая на публике свою многолетнюю семейную жизнь, его герои невольно задаются вечными вопросами жизни, пытаясь вернуть давно утраченный смысл таким понятиям, как счастье, любовь, семья.
В Белгороде покажут спектакль «Свободная пара»
Комический эффект от всего происходящего усилен в спектакле приемом театр в театре, а зрители становятся непосредственными свидетелями на процессе по делу о супружеской неверности. Тонким чувством юмора и самоиронией наделил Фо и всех своих персонажей, ведь в конце концов, посчитал драматург, они всего лишь актеры на сцене театра, имя которому жизнь.
Спектакль покажут 20 марта.
По материалам bel.cultreg.ru
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