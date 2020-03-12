В Белгороде покажут спектакль «Свободная пара»

Когда-то муж предложил жене жить в браке по законам свободной пары без взаимных обязательств в верности и любви, ибо только так по его мнению можно сохранить честные и долгие супружеские отношения. Однако муж вовсе не предполагал, что когда-нибудь и его жена воспользуется заключенным между ними договором и заведет себе любовника. Вспоминая и проигрывая на публике свою многолетнюю семейную жизнь, его герои невольно задаются вечными вопросами жизни, пытаясь вернуть давно утраченный смысл таким понятиям, как счастье, любовь, семья.