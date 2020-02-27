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В Белгороде выступит Дмитрий Романов

1 марта пройдёт большой концерт популярного юмориста и артиста, мастера импровизации, звезды проекта Stand Up телеканала ТНТ Дмитрия Романова.

 

Зрителей своего сольного концерта Дмитрий порадует программой, в которую войдут как новые, так и лучшие, проверенные временем, шутки.

Ирина,
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