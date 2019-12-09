АРТ-ОКНО представляет: новогодний Гала-концерт звезд Мариинского театра

Фатима Мухомеджан, заместитель директора благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»: «Новогодний подарок от культурной платформы АРТ-ОКНО – это всегда яркое событие! Мы стараемся привезти лучшие коллективы нашей страны, самые красочные постановки, чтобы создать атмосферу праздника для зрителей. В этом году новогоднее настроение придет в Курскую, Белгородскую и Оренбургскую области вместе с гала-концертом звезд Мариинского театра.

2019 год стал новым этапом в развитии фестиваля АРТ-ОКНО – проект начал работать в формате культурной платформы, реализовывать системную комплексную работу с жителями городов. Результатом стали «культурная разморозка» в малых городах и интересные культурные проекты, которые реализуются неравнодушными жителями. Начало положено! Надеемся в следующем году увидеть еще больше достойных культурных инициатив во всех регионах».

В первом отделении зрители увидят одноактный балет «Кармен-сюита» на музыку Жоржа Безе – Родиона Щедрина в постановке Альберто Алонсо. Во втором – прозвучит концертное исполнение оперы «Моцарт и Сальери» (концертмейстер Ирина Соболева) в исполнении солистов Евгения Ахмедова и Юрия Власова. Музыка и либретто Николая Римского-Корсакова на текст Александра Пушкина.

В центре балета «Кармен-сюита» – трагическая судьба цыганки Кармен и полюбившего ее солдата Хозе, которого Кармен покидает ради молодого Тореро. Взаимоотношения героев и гибель Кармен от руки Хозе предопределены судьбой. Таким образом, история Кармен в сравнении с литературным первоисточником и оперой Бизе решена в символическом плане, что усилено единством места действия.

Действие оперы «Моцарт и Сальери» происходит в конце XVIII в. в Вене. Сальери, упорным трудом достигший успеха, встречает на творческом пути Моцарта, которому все дается легко. Сальери мучительно завидует, что толкает его на отчаянное решение: Моцарт должен погибнуть – «не то мы все погибли, мы все, жрецы, служители музыки».

Продолжительность каждого отделения – 45 минут. Подробности – на www.artoknofest.ru.