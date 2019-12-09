На протяжении двух дней, 14 и 15 декабря, в Фотогалерее искусств им. В. А. Собровина актеры Белгородского независимого театра будут рассказывать личные истории о том, как за всего за месяц изменилась их жизнь после участия в постдраматической лаборатории.
«Новая сцена-2» приглашает на «ЭКОспектакль»
Как влияет экология на одного, отдельного взятого человека и проходит красной нитью через всю его жизнь, хотя он может даже и не подозревать об этой взаимосвязи? Это и многое другое зрители узнают, посмотрев «ЭКОспектакль» на «гостевой» площадке театра.
Места необходимо бронировать заранее по телефону +7 (920) 561-75-61 или в группе театра VK.
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